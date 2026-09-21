¡Mil maiceros fuera! Sequía devasta 50 mil hectáreas en Hopelchén y Sader cierra apoyos; piden prórroga

Al cerrarse este domingo la ventanilla y plataforma de inscripción al Programa del Seguro Catastrófico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, que solo duró unos días, el líder productor Federico Chan Caamal pidió al gobierno federal una prórroga, porque muchos campesinos cheneros que perdieron sus cultivos de maíz no supieron de esa ventanilla al no darse a conocer con tiempo la información al respecto, y habrían quedado fuera alrededor de 1,000 productores, quienes no tuvieron mucho tiempo para reunir los requisitos exigidos.

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El productor de la comunidad de Rancho Sosa, pero con residencia en la ciudad de Hopelchén, expresó que la Sader tiene dentro de su operatividad para este año el Programa de Seguro Catastrófico, pero lamentablemente no realizó campaña de difusión masiva o de información sobre la apertura de la ventanilla para la inscripción de los productores cheneros en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, Cader, tanto de la cabecera como de la comunidad de Dzibalchén.

Expuso que el 70 por ciento de los productores de la región de Los Chenes perdieron la gran mayoría de sus cultivos de maíz, y aunque no hay un dato exacto, se presume que hay más de 50,000 hectáreas de maíz siniestradas por la fuerte y prolongada sequía.

La plataforma cerró este domingo después de haber estado abierta unos días. / Mauriel Koh

“En cada productor, en cada campo, en cada cultivo y en cada milpa hay una inversión monetaria enorme, porque hay esfuerzo y hay trabajo por parte de los campesinos, y lo que queremos es que se les dé a ellos un trato justo por parte del gobierno federal”, añadió.

Dijo que, desgraciadamente, la plataforma que se abrió para la inscripción de los productores afectados no se dio a conocer en tiempo y forma, porque solo duró unos días sin que se diera una campaña de difusión o de información a los campesinos.

Alegó que ese es el “modus operandi de la Sader”, porque mientras menos productores y menos superficie siniestrada se tenga en la plataforma, mejor para ellos, pues será menos el recurso destinado para apoyar al campo en tiempos difíciles.

Federico Chan Caamal pidió prórroga al gobierno federal del Programa Seguro Catastrófico. / Mauriel Koh

Destacó que el viernes 18 de septiembre se cerraba la plataforma del Seguro Catastrófico, y unos días antes la Sader anunció que los productores que sufrieron siniestros en sus cultivos ya podían registrarse para recibir incentivos de ayuda, pero fue un anuncio que no llegó a muchos campesinos, y decenas de ellos no reunieron todos los requisitos que les pedían.

Sin embargo, la Sader dio dos días más, sábado y domingo, para ello, pero para el sábado 19 la CFE anunció una suspensión de energía eléctrica de ocho horas, y a última hora la canceló sin anuncio oficial, lo que afectó a los campesinos que pensaron que no trabajaría el Cader.

Chan Caamal, quien también es parte de la Confederación Nacional Campesina, CNC, en Campeche, expresó que al menos unos 1,000 productores se quedaron fuera de la plataforma, por lo que pidió al titular de la Sader en Campeche, Carlos Baqueiro Cáceres, solicitar a nivel central una prórroga de registro.

JGH