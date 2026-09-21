“Efecto cucaracha”: Segob relaciona ejecuciones con drogas y pequeñas células infiltradas

La Secretaría de Gobierno (Segob) del Estado atribuyó las ejecuciones registradas en Campeche, incluida la de una pareja asesinada ayer, en Isla Aguada, Carmen, al 'efecto cucaracha' provocado por el cierre de las fronteras de Estados Unidos, lo que estaría desplazando pequeñas células delincuenciales hacia territorio campechano.

El secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, aseguró que diario desde las 9:30 de la mañana se analiza la seguridad en la Mesa de la Paz. Recordó que al iniciar el Mundial, el presidente estadounidense Donald J. Trump calificó a Yucatán y Campeche como Entidades 'realmente seguras'.

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Ante el señalamiento de que ya son tres las parejas ejecutadas este año —una en Calkiní, otra en Escárcega y la de ayer en Isla Aguada—, afirmó que Campeche está en quinto lugar en seguridad, aunque en otros periodos ha estado en segundo, primero y tercer lugar.

Sarmiento Maldonado explicó que Estados Unidos ha cerrado sus fronteras, y por el Pacífico y el Atlántico se ha cerrado la entrada al opio de Asia; quedó abierta la zona del Pacífico. Habló de 66 millones de norteamericanos que consumen marihuana y cuatro millones que consumen cocaína; del fentanilo, dijo, ni siquiera existe una cuenta precisa. Advirtió que ambos sintéticos pueden producirse dentro de Estados Unidos. Recordó: cocaína de Colombia, marihuana de México y opio de Asia.

Afirmó que el combate de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra el narcotráfico y el trasiego de drogas puede provocar que grupos se acerquen a esta zona, pero aseguró que no permitirán su infiltración. Confirmó que las ejecuciones sí tienen relación con drogas y pequeñas células infiltradas. También mencionó el 'gota a gota', relacionado con colombianos.

En Carmen suman 26 de los 56 ejecutados en el Estado durante el año. Sostuvo que la estrategia se basa en inteligencia y análisis, no en 'tirar balazos'. Recordó más de 100 muertos diarios con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, con Enrique Peña Nieto creció y durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se estabilizó en 90 a 100. Según dijo, ahora se ha reducido a unos 40, con días de 35 y 30, y estimó que al cierre del año podría bajar a 15 o 20, y para 2027 cifras más alentadoras.

Finalmente, sostuvo que combatir la delincuencia implica atender pobreza extrema, desigualdad social, clasismo y abandono, una herencia histórica.