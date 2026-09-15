Cae la flota camaronera de Campeche: quedan 55 barcos

A un mes de que inicie la captura del camarón rosado frente a la Sonda de Campeche, Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaipesca) en la Entidad, anunció que en esta ocasión la fl ota de barcos que participará en dicha actividad se redujo de unos 60 a 55, en comparación con el año pasado.

“Cada año se reduce la fl ota; en comparación con el año pasado vamos a ser menos. Andamos entre 54 y 55 barcos activos, y para que vuelva a ser redituable esta actividad, las autoridades deben aplicar con más rigor la vigilancia para que se respeten las vedas, que haya cero depredación y respeto a la Laguna de Términos, desde Isla Aguada hasta Belice”, dijo el líder pesquero.

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Francisco Romellón dijo que ayudaría mucho a la recuperación de la captura del camarón rosado que Pemex libere 15 kilómetros cuadrados donde ya no hay actividad petrolera.

“Es un área donde ya no están trabajando los barcos petroleros, donde ya no realizan exploraciones y, después de los estudios realizados desde el año 2017, no nos han dado la oportunidad de pescar en esas áreas, y hasta hoy no hemos visto la voluntad de los gobiernos para que regresen a la pesca del camarón”, expresó el representante de la Canaipesca.

Romellón Herrera indicó que parte de la fl ota camaronera de Campeche partió hacia el norte del Golfo de México para participar en la captura del camarón café que se reproduce en dicha área, pero no todos se arriesgan a realizar el gasto, con el riesgo de que no resulte redituable.

“Tengo informes de que salieron entre ocho y diez embarcaciones rumbo a Tamaulipas, donde, al

parecer, a las cero horas del día 16 empieza la temporada en Tamaulipas y Veracruz, porque ya no todos le apuestan al camarón café como antes, por temas de precio y porque trasladarse allá es muy costoso; se tiene que gastar unos nueve mil litros de diésel de ida y vuelta, manifestó Romellón Herrera.

Por ahora, la mayoría de los dueños de barcos están a la espera de recibir el apoyo de donativo de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex), como resarcimiento de las afectaciones a la flota camaronera por la reducción de áreas de pesca derivada de la actividad petrolera, esto a través de gestiones

con el Gobierno del Estado.

“El gestor siempre es el Gobierno del Estado, en espera de que no se atrase el apoyo por temas burocráticos, y si no se mueven los barcos, pues los trabajadores no pueden salir a pescar, indicó