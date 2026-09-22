¿Lloverá este miércoles 23 de septiembre en Campeche? Conoce el pronóstico del clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes para Campeche durante este miércoles 23 de septiembre, principalmente en las regiones sur y suroeste del estado, donde podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

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Las precipitaciones serán ocasionadas por la interacción de canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la Península de Yucatán y el desplazamiento de la onda tropical número 41 por el sureste de México.

Aunque el pronóstico no establece que las lluvias más intensas ocurrirán directamente en San Francisco de Campeche, existe probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la entidad. Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Para Campeche también se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en la circulación. Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar calles o caminos con acumulaciones importantes de agua.

JGH