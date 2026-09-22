Cam Skattebo preocupa en juego de NFL: el gesto del jugador de Giants que se volvió viral

Un peculiar movimiento de Cam Skattebo durante el partido entre los New York Giants y Los Angeles Rams generó sorpresa entre los aficionados de la NFL. Las cámaras captaron al corredor mientras se encontraba a un costado del campo y realizaba repetidos movimientos con la cabeza durante el segundo cuarto.

La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde algunos usuarios intentaron encontrar una explicación al comportamiento del jugador de 24 años. El movimiento, acompañado por diferentes gestos en el rostro, llamó la atención porque parecía una especie de sacudida involuntaria.

Cam Skattebo started glitching after taking a big hit 😳 pic.twitter.com/3fEydXQoEb — BrickCenter (@BrickCenter_) September 22, 2026

Entre los comentarios que aparecieron en X surgió una posible explicación relacionada con el casco. Un aficionado recordó que Skattebo ya realizaba ese movimiento desde su etapa universitaria y señaló que podría tratarse de una costumbre adquirida para ajustar el equipo de protección.

La explicación del propio jugador permitió aclarar lo ocurrido. En una entrevista recuperada en redes sociales, Skattebo aseguró que no tiene un problema en la cabeza y explicó que el movimiento comenzó debido a la manera en que su casco se ajustaba a su rostro.

El corredor contó que, cuando tenía el cabello y la barba largos, el sudor hacía que el casco se pegara a su cara. Con el paso del tiempo, el movimiento para acomodarlo se convirtió en una acción habitual que realiza incluso cuando el casco ya está correctamente colocado.

Skattebo también señaló que en ocasiones utiliza el hombro para ayudarse a mover el casco y explicó que realiza el gesto durante los entrenamientos. De acuerdo con sus declaraciones, se trata de una acción que aparece cuando está concentrado durante el juego.

El jugador incluso mencionó que los árbitros se han acercado para preguntarle si se encuentra bien. Ante las dudas generadas por las imágenes, Skattebo sostuvo que su salud es una prioridad y que, si existiera algún problema, él mismo abandonaría el terreno de juego.

¿Qué pasó con Giants ante Rams?

La curiosa escena ocurrió durante el Monday Night Football del 21 de septiembre, encuentro en el que los New York Giants tuvieron una noche complicada frente a Los Angeles Rams.

El conjunto neoyorquino terminó cayendo por 28-6 ante los Rams. Mientras el resultado dejó a los Giants con una derrota, el gesto de Cam Skattebo se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro en las redes sociales.