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Detienen a dos hombres con presunta droga en Villa Turquesa, Campeche

Elementos de la SPSC detienen a dos hombres con presunta droga en el fraccionamiento Villa Turquesa en Campeche. Ambos cuentan con antecedentes por delitos contra la salud.

Por Redacción Por Esto!

22 de sept de 2026

1 min

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Agentes de la SPSC detuvieron a dos hombres en el fraccionamiento Villa Turquesa.
Agentes de la SPSC detuvieron a dos hombres en el fraccionamiento Villa Turquesa.

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en el fraccionamiento Villa Turquesa, en San Francisco de Campeche, por su presunta participación en delitos contra la salud.

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Durante la intervención, los agentes aseguraron una sustancia con características similares a las de una droga. Sin embargo, no se informó qué tipo de narcótico sería ni la cantidad localizada entre las pertenencias de los detenidos.

Ambos sujetos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se realizarán las investigaciones y los análisis correspondientes para determinar su situación jurídica.

La detención se debió a su presunta participación en delitos contra la salud.
La detención se debió a su presunta participación en delitos contra la salud. / Especial

De acuerdo con los registros disponibles, los dos hombres estarían relacionados con procesos anteriores por delitos contra la salud. Las autoridades no proporcionaron sus identidades ni mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a su detención.

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