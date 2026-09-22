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Campeche / Sucesos

Pareja en motocicleta resulta lesionada tras choque cerca del Periférico de Campeche

Pareja en motocicleta resulta con lesiones leves tras ser colisionada por camioneta en la avenida Héroe de Nacozari. Involucrados llegaron a un acuerdo en el lugar del hecho.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de sept de 2026

1 min

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Un accidente vehicular ocurrió en las inmediaciones del periférico Pablo García y Montilla.
Un accidente vehicular ocurrió en las inmediaciones del periférico Pablo García y Montilla. / Dismar Herrera

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta resultó con lesiones menores luego de ser impactada por una camioneta familiar en las inmediaciones del periférico Pablo García y Montilla, por lo que fueron valorados por paramédicos del Sector Salud.

Un severo incendio se registró durante la madrugada de este martes en la colonia Morelos.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Héroe de Nacozari, donde el conductor de la camioneta no habría guardado su distancia al aproximarse al periférico, ocasionando el impacto contra la motocicleta en la que viajaba la pareja.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona mientras escuchaban la versión de los involucrados.

Debido a que los tripulantes de la motocicleta no presentaron lesiones de consideración y los daños fueron menores, ambas partes decidieron llegar a un acuerdo para evitar mayores complicaciones.

JGH

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