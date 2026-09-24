Aumentan casos de menores con autismo en Campeche: ¿A qué se debe?

Campeche se encuentra todavía “en pañales” en materia de atención, detección y conocimiento del espectro autista, pues no existe una cifra oficial ni un censo que permita conocer cuántas personas viven con esta condición en el Estado. No obstante, tan solo el año pasado fueron evaluados 68 niñas y niños, de los cuales el 86 por ciento obtuvo un resultado positivo y actualmente recibe atención a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal.

Carolina Oceguera Miramontes, integrante del Patronato del DIF Estatal, destacó que la detección de nuevos casos también refleja que las familias cuentan con mayor información y comienzan a acercarse a los servicios especializados. Subrayó que el autismo no debe abordarse únicamente durante la infancia, pues también existen adolescentes y adultos que requieren diagnóstico, atención e inclusión en los ámbitos educativo, laboral, deportivo y cultural.

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Explicó que, hasta ahora, la atención institucional para menores tiene como límite los cinco años, por lo que la construcción del nuevo Centro de Autismo representa un cambio sustancial, al contemplar servicios para personas de todas las edades y acompañamiento para sus familias.

El proyecto cuenta con una inversión de 44 millones 427 mil pesos, de los cuales 30 millones corresponden al DIF Estatal y 14 millones 427 mil pesos al Gobierno del Estado.

Oceguera Miramontes resaltó que, aunque los recursos para la construcción de la infraestructura ya están garantizados, todavía se

requiere equipar el inmueble. Por ello, cobra relevancia el evento “Moda Campeche by Víctor y Jesse”, que se realizará los días 21 y 22 de octubre en Campeche y Carmen, iniciativa que busca recaudar fondos y sumar a dise- ñadores, maquillistas, modelos y sociedad civil a esta causa.

La integrante del Patronato señaló que el autismo debe entenderse como una condición que también impacta a las familias, por lo que la sensibilización social resulta fundamental. Consideró necesario capacitar a sectores como restaurantes y otros espacios públicos para que sepan cómo actuar ante determinadas conductas o crisis relacionadas con la sensibilidad al ruido, la interacción social u otros estímulos.

Destacó la importancia de la recientemente aprobada Ley para la Atención del Espectro Autista de Campeche, al establecer derechos para las personas dentro del espectro en ámbitos como salud, educación, empleo y desarrollo social.

“Estamos partiendo casi de cero”, reconoció, al señalar que todavía falta construir estadísticas confiables y mecanismos de detección y canalización. Sin embargo, confió en que la participación de los sectores salud y educativo permitirá mejorar los registros, pues muchas detecciones ocurren desde las escuelas.

El objetivo será dejar atrás la falta de información y avanzar hacia una sociedad con mayor empatía e inclusión, donde las personas con autismo puedan desarrollar sus capacidades y encontrar oportunidades de acuerdo con sus talento