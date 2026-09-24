Acusan a Ese Pérez de transfóbico tras comentarios hacia Karina Torres en ‘La Casa de los Famosos México’

El influencer Jesús Ángel Pérez, conocido en redes sociales como Ese Pérez, se encuentra en el centro de la controversia tras emitir comentarios calificados por usuarios de redes sociales como transfóbicos hacia la participante Karina Torres dentro de ‘La Casa de los Famosos México’.

La integrante de ‘Las Perdidas’ es una de las favoritas del público para ganar el premio de 4 millones de pesos, sin embargo, los comentarios del influencer lo han puesto en la mira de las críticas pues gran parte del público asegura que no es la primera vez que el creador de contenido lanza comentarios ofensivos.

Noticia Destacada Ese Pérez explota contra la producción de ‘La Casa de los Famosos México’ y acusa de favoritismo

¿Por qué acusan a Ese Pérez de transfóbico en LCDLFM?

La indignación resurgió tras el proceso de nominación en el programa. Durante una conversación cotidiana en la que la actriz Gema Garoa repasaba la lista de finalistas proyectados comentando: "Ahorita están en la final Mariana, Karina y Yahir", Ese Pérez respondió refiriéndose al grupo como "Dos hombres y una mujer".

Este señalamiento, captado por las transmisiones 24/7 del show, fue interpretado por la audiencia como una descalificación directa a la identidad de género de Karina Torres. Sin embargo; gran parte del público ha señalado que no es la primera vez que el influencer realiza comentarios así en ‘La Casa de los Famosos México’.

Gema: Ahorita están en la final Mariana, Karina y Yahir

Ese Perez: Dos hombres y una mujer 💀

WEY EL ESE PEREZ NO SE CANSA DE DECIRLE HOMBRE A KARINA 💀🤡 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/mKv02oihAV — David Arellano (@DavidHernare) September 24, 2026

En las primeras semanas de la competencia, causó molestia al cuestionar directamente a Karina sobre si ya se había sometido a una cirugía de reasignación de sexo. Aunado a esto, en dinámicas anteriores donde los habitantes debían separar a los participantes por género, Ese Pérez colocó en varias ocasiones el nombre de Karina Torres junto al de los hombres.

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