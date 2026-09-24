Dulce María sorprende al revelar que perdió a su bebé al sufrir un aborto espontáneo

Dulce María decidió abrir su corazón y compartió con su público que sufrió un aborto espontáneo. Es importante mencionar que estos hechos ocurrieron en el 2024, antes del nacimiento de su segunda pequeña.
Por medio de una entrevista para la revista Caras, Dulce María habló de todo lo que vivió con esta perdida, también que meses después iba a tener otro bebé, pues antes de cumplir 40 años, salió embarazada nuevamente.
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“Estábamos muy felices con María Paula y, a finales de 2024, nos llevamos una sorpresa y una alegría inmensa al enterarnos de que estaba embarazada”
La cantante pasó por una situación muy compleja, el cual ha revelado en dicha entrevista.
“Desafortunadamente, fue también una etapa muy triste, que todavía no termino de asimilar, porque perdimos al bebé cuando tenía casi tres meses de embarazo. Fue horrible, muy doloroso para todos”
Esta perdida le generó muchas dudas sobre su papel de madre y todo lo que significaba para ella.
“Sentí que todo se detenía otra vez. Fue muy duro tratar de entender qué quería Dios o hacia dónde tenía que ir mi vida. Me tomó unos meses procesarlo. En mi cabeza pensé: ‘Bueno, ya no voy a ser mamá, ni ahorita ni nunca’. Me costó mucho trabajo salir de ahí”