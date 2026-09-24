Uacam regulará celulares en las aulas, pero descarta prohibición general

Aunque reconoce que el teléfono celular y otros dispositivos electrónicos constituyen una “herramienta de trabajo” para estudiantes de educación Media Superior y Superior, la Universidad Autónoma de Campeche (Uacam) se sumará a la estrategia nacional para regular su uso dentro de las aulas, con medidas diferenciadas de acuerdo con las necesidades de cada plantel y licenciatura.

El Acuerdo 09/09/26 fue publicado el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación y establece medidas diferenciadas para los distintos niveles educativos. En Media Superior corresponde a cada institución acordar las limitaciones para garantizar un uso responsable y con fines pedagógicos, mientras que en Superior se promueve el uso responsable y seguro de las tecnologías.

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La rectora, Fanny Guillermo Maldonado, precisó que la Uacam no aplicará una prohibición general de los dispositivos, debido a que su utilidad académica cambia según la carrera, asignatura y actividad. Por ello, cada dirección de las preparatorias “Ermilo Sandoval Campos” y “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy”, así como de las facultades, definirá las estrategias correspondientes.

Guillermo Maldonado indicó que las medidas serán acordadas al interior de las academias, en coordinación con docentes y directivos, para establecer en qué circunstancias será pertinente utilizar o limitar los equipos durante las clases.

“Yo no les llamo restricciones”, puntualizó, al señalar que el objetivo será establecer determinadas circunstancias para el uso de pantallas y dispositivos, privilegiando un manejo responsable, correcto y adecuado de las tecnologías.

La rectora subrayó que los teléfonos celulares pueden representar una herramienta de apoyo tanto para estudiantes como para profesores, por lo que cualquier regulación deberá evitar que se conviertan en un obstáculo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Reiteró que la institución adoptará estrategias particulares, pues no todas las licenciaturas tienen las mismas necesidades tecnológicas. Una actividad académica podrá requerir el uso del celular, mientras que en otras asignaturas podría ser necesario limitarlo para favorecer la concentración.

La Uacam, agregó, comenzará a aterrizar los acuerdos derivados del nuevo marco nacional mediante sus academias, de manera que las disposiciones sean conocidas y aplicadas por cada comunidad educativa.

La regulación federal busca establecer condiciones para el uso responsable, seguro y educativo de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje, con criterios diferenciados según el tipo educativo