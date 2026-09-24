Mujer se descompensa en paradero de Ciudad del Carmen y moviliza a la Cruz Roja

Una mujer adulta movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana luego de presentar una descompensación mientras se encontraba en un paradero de transporte público ubicado sobre la avenida Aviación, en los límites de la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen.

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El reporte fue recibido a través de las líneas de emergencia, donde se alertaba sobre una persona que presuntamente estaba sufriendo un infarto en plena vía pública. Ante la situación, una unidad de la Cruz Roja se trasladó hasta el sitio, localizado cerca del cruce con la avenida Periférica y frente a las instalaciones de la compañía Perforadora México.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas encontraron a la mujer sentada en el paradero y siendo auxiliada por su esposo, también adulto mayor, quien permanecía a su lado mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Los paramédicos realizaron una valoración y tomaron sus signos vitales, determinando que la mujer presentaba un cuadro de presión arterial elevada, por lo que permanecieron en el lugar durante varios minutos para mantenerla bajo observación y monitorear su estado.

Poco después, los signos vitales de la mujer se estabilizaron. Al sitio también arribó una de sus hijas, quien se mostró preocupada al conocer lo ocurrido y permaneció junto a sus familiares durante la atención.

Tras la valoración, los paramédicos determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital, debido a que se encontraba estable. Finalmente, sus familiares optaron por abordar un taxi para retirarse del lugar, mientras que la unidad de la Cruz Roja concluyó su intervención después de tomar los datos correspondientes.

JGH