Detienen a ebrio conductor tras pasarse varios semáforos en rojo en Campeche

Un automovilista fue asegurado por agentes de la Policía Estatal en la zona de la Alameda de Paula Toro, en Campeche, luego de que presuntamente se pasara varias luces rojas mientras conducía un Volkswagen Beetle blanco.

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El hecho ocurrió cerca del cruce de la avenida República con Circuito Baluartes, en el barrio de Santa Ana, en los límites con el Centro Histórico. De acuerdo con el reporte narrado en el audio, el vehículo fue detectado mediante cámaras de vigilancia y los agentes se acercaron para detener su marcha.

Durante la intervención, los policías advirtieron que el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol. Fue llevado ante el Juzgado Cívico para su valoración y para determinar su situación administrativa. El audio no precisa el resultado de alguna prueba de alcoholemia.

El automóvil sería trasladado al corralón. Según el mismo reporte, la unidad pertenecía a un amigo que se la había prestado al conductor. No se reportaron personas lesionadas ni un choque.

JGH