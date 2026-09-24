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Aleks Syntek es invitado a la Universidad del Perreo tras sus críticas al reguetón

En más de una ocasión, el cantante ha expresado su desprecio sobre la música urbana.

Por Redacción Por Esto!

24 de sept de 2026

1 min

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Aleks Syntek es invitado a la Universidad del Perreo tras sus críticas al reguetón
Aleks Syntek es invitado a la Universidad del Perreo tras sus críticas al reguetón / Facebook:Aleks Syntek

Todo parece indicar que la polémica para Aleks Syntek no termina, pues en esta ocasión el famoso se encuentra en medio de una fuerte controversia por sus diversas declaraciones y acciones en un concierto.

Recordemos que esta no sería la primera ocasión en que el cantante arremete en contra de varios artistas, principalmente los de la música urbana. Sin embargo, en esta ocasión fue la propia industria, quien decidió otorgarle una beca de estudios completa.

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Aleks Syntek recibe beca de la Universidad del Perreo

La propuesta llegó por medio de la Universidad del Perreo (UDP), proyecto que es impulsado por una de las grandes referencias de la música urbana, Wisin. Quien al enterarse de la situación, lo ha tomado con humor y le han hecho llegar una propuesta de beca.

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Por medio de un comunicado, el cantante se dirigió a Aleks de una forma muy formal:

"Tenemos el honor de informarle que, tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, el Comité de Admisiones ha resuelto otorgarle una Beca Completa para cursar estudios en la Universidad del Perreo"

Se destaca que todo ya se encuentra cubierto al 100% y tendría acceso prioritario. Lo que más sorprendió, es que tendría algunas asignaturas intensas: Perreo Intenso I, II y III; clases de Laboratorio de Flow y Ritmo y acceso ilimitado a una biblioteca de audio especializada en frecuencias graves y sintetizadores 808.

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