Pati Chapoy reacciona a los señalamientos de Aleks Syntek: “se está equivocando"

Durante este jueves 24 de septiembre de 2026, Aleks Syntek usó sus redes sociales para arremeter en contra de la periodista de espectáculos Pati Chapoy. El músico señaló a la comunicadora de destruir su familia por medio de chismes, señalamientos que no pasaron desapercibidos pues Chapoy decidió responder al intérprete.

Fue en la emisión de este 24 de septiembre de 2026 del programa ‘Ventaneando’, que Pati Chapoy reaccionó directamente a los señalamientos del cantante hechos en redes sociales. Durante el programa, la periodista negó las acusaciones y aseguró que es el mismo artista el responsable de sus polémicas.

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¿Cuál fue la respuesta de Pati Chapoy a los señalamientos de Aleks Syntek?

Durante la tarde de este jueves en medio de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy y los conductores del programa aprovecharon para hablar sobre los señalamientos hechos por Aleks Syntek. El equipo del show leyó el mensaje del músico y fue aquí que la periodista decidió responder directamente.

“Creo que Aleks se está equivocando tremendamente porque él es el que está dando la noticia y no he hecho absolutamente nada ni el equipo de Ventaneando. Él es el que está provocando en su familia y si tiene buena o mala relación con su familia, él hizo algo para perder a la familia.” comentó Chapoy.

Integrantes de la mesa de ‘Ventaneando’, como Ricardo Manjarrez y Jimena Pérez "La Choco", salieron en defensa de la titular de la emisión. Argumentaron que los recientes episodios polémicos y las declaraciones públicas de Syntek son decisiones personales que no tienen relación con el trabajo ni la cobertura periodística realizada por el programa.

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