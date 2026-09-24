San Román, entre apagones y oscuridad todos los días; exigen solución a la CFE en Campeche

Ahora los apagones se han convertido en un dolor de cabeza para unas 60 familias del barrio San Román desde hace varias semanas, debido al incremento de las tormentas eléctricas que ocasionan fallas en los transformadores, denunciaron vecinos, quienes esperan una solución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esto ocurre luego del corte de energía del pasado lunes, el cual se prolongó por unas cinco horas y causó afectaciones, además de una protesta de vecinos en los barrios Santa Ana y parte de Santa Lucía, así como en las colonias La Paz, Huanal y Aviación. También son los habitantes de San Román quienes padecen esta situación.

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La falla eléctrica afecta a los habitantes de las intersecciones de las calles 16 con Pedro Moreno y parte de la 18, en los límites del Circuito Baluartes del Centro Histórico.

“La verdad, ninguna autoridad se preocupa por los apagones que hay, los cuales cada vez son más seguidos acá en San Román a consecuencia de esta temporada de lluvia, y porque trabajadores de la CFE nos dicen que no usemos aires acondicionados o climas, cuando lo que deberían hacer es cambiarnos el transformador y colocarnos uno que tenga mayor capacidad de voltaje, lo que ayudaría a que se acaben los problemas de los cortes de luz”, manifestó Loreto Efrén Reyes, vecino de la calle 16.

Aunque el personal de la CFE ha sustituido los postes antiguos por nuevos en dicho sector, para los habitantes también es necesaria la renovación de los equipos de voltaje, que no soportan el consumo que ha incrementado en la zona.

“Antiguamente no había tanto consumo de electricidad porque antes solo teníamos ventiladores y refrigeradores, pero ahora, sobre todo en este sector, hay varios negocios con equipos de clima y otros aparatos, sin contar las tiendas y expendios, y con un transformador en una parte y otros tres del otro lado se dan las fallas constantemente y casi a diario por varias horas”, agregó Jorge Mora, habitante del sector.

Vecinos demandan la falta de alumbrado en varios tramos a lo largo de las calles 16 y 18, sobre todo con el incremento de las lluvias, que han fundido luminarias. “De por sí, siempre ha habido tramos que están a oscuras en este sector, donde llevamos años demandando atención al Ayuntamiento de Campeche y no han atendido. Ahora súmale las que se funden con las recientes tormentas, sobre todo con los fuertes relámpagos que nos dejan hasta sin electricidad, pues de noche hay oscuridad y hasta robos, porque los delincuentes se aprovechan para robar en casas y a los vehículos”, señaló Alfonso Rivera, ciudadano