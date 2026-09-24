Apagones en Campeche llegan a hospitales, pero plantas de emergencia mantienen servicios

Los recientes bajones de energía e interrupciones en el suministro eléctrico en Campeche no han afectado la atención médica en hospitales ni casas de salud, informó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, Orlando Alvarado Rivadeneyra. Explicó que este tipo de fallas se presenta cada año durante la temporada y forma parte de los incidentes que registra la infraestructura eléctrica de la península de Yucatán.

El funcionario señaló que todas las unidades médicas supervisadas por la Ssa cuentan con plantas de emergencia, con capacidad para mantener en funcionamiento los servicios durante periodos prolongados, incluso hasta por 48 horas, en caso de cortes de energía.

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Precisó que algunos hospitales han registrado interrupciones eléctricas, pero los equipos de respaldo han entrado en operación cuando ha sido necesario, por lo que no se ha suspendido la atención a los pacientes.

Agregó que tampoco cuenta con reportes de afectaciones en las casas de salud de los municipios del Estado. Hasta el momento, no se han informado daños o interrupciones que hayan comprometido los servicios médicos.

Alvarado Rivadeneyra aseguró que los reportes recibidos tampoco señalan afectaciones a pacientes derivadas de los cortes de energía ni pérdida de medicamentos que requieren refrigeración para su conservación