Reanudan misas en la iglesia de San Bernardino de Valladolid tras descartar riesgo de derrumbe por el impacto de un rayo

Las celebraciones religiosas en la iglesia de San Bernardino de Siena podrán reanudarse, luego de que especialistas de Obras Públicas y de la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán determinaran que no existe riesgo de derrumbe tras el impacto de un rayo en una de las estructuras de la torre del emblemático recinto.

A través de las redes sociales de la parroquia se informó que el equipo realizó una visita de inspección durante la tarde del martes, con el objetivo de revisar las condiciones de la estructura y determinar si representaba algún peligro para los feligreses.

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El pasado 19 de septiembre, un rayo impactó parte del techo de la iglesia de San Bernardino de Siena, ubicada en el barrio de Sisal. Ese mismo día, personal de Protección Civil Municipal acudió al lugar para realizar una primera valoración de los daños.

Como medida preventiva, las actividades religiosas fueron suspendidas temporalmente. Posteriormente, tras una nueva inspección de Protección Civil, se permitió nuevamente la realización de celebraciones, aunque se colocó una delimitación en parte del presbiterio por cuestiones de seguridad.

Este martes, el recinto recibió una inspección más detallada por parte del equipo de Obras Públicas y de la Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis de Yucatán. De acuerdo con la valoración realizada, no existe peligro de derrumbe, por lo que las actividades religiosas podrán continuar.

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No obstante, el área delimitada en el presbiterio deberá permanecer restringida mientras se determina el procedimiento para las reparaciones. El informe técnico correspondiente será enviado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a fin de contar con su autorización para realizar los trabajos pertinentes.

El párroco Felipe de Jesús de León Ojeda informó a la comunidad católica sobre la reanudación de las celebraciones e invitó a los feligreses a continuar participando en las actividades habituales del recinto.

Asimismo, pidió a los asistentes encomendarse al Divino Redentor y a la intercesión de San Bernardino de Siena, además de solicitar bendiciones y protección para las familias que acudan a las celebraciones eucarísticas.