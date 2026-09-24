Fiscalía de EU se opone a liberar bajo fianza a Cilia Flores por “riesgo extremo de fuga”

El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, dentro del proceso penal que ambos enfrentan en Nueva York.

En un memorando presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales pidieron rechazar la petición de la defensa y mantener a Flores bajo custodia antes del inicio del juicio.

La Fiscalía sostiene que existe un “riesgo extremo de fuga” debido a los recursos y conexiones internacionales de Flores, además de la gravedad de los cargos formulados en su contra.

También argumentó que ninguna combinación de condiciones de libertad garantizaría su comparecencia ante el tribunal ni eliminaría, a juicio de los fiscales, el riesgo de intimidación a posibles testigos.

¿Qué pide la defensa de Cilia Flores?

La defensa solicitó a principios de septiembre que Flores, de 69 años, pudiera permanecer en arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York.

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La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, monitoreo mediante dispositivo electrónico, restricciones de visitas y supervisión de llamadas telefónicas.

Sus abogados argumentaron además que Flores requiere un tratamiento cardiaco y sostienen que el centro federal donde permanece recluida desde enero no cuenta con las condiciones adecuadas para su recuperación.

La petición todavía deberá ser resuelta por el juez que lleva el caso.

¿Cuándo será el juicio contra Cilia Flores y Nicolás Maduro?

El juez federal Alvin Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Maduro y Flores en Nueva York. Ambos se han declarado no culpables de los cargos presentados por la Fiscalía estadounidense.

🇺🇸🇻🇪 | La Fiscalía de Estados Unidos frena la salida de Cilia Flores: rechaza la fianza y avisa de un riesgo de fuga «extremo».



La esposa de Nicolás Maduro continuará entre rejas en Nueva York tras el contundente rechazo de la Fiscalía estadounidense a su puesta en libertad.… pic.twitter.com/ZchsglnYVp — Paul Cruz (@Ku1989Paul) September 24, 2026

Entre las acusaciones figuran conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. La Fiscalía sostiene que ambos participaron durante años en una estructura para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, señalamientos que tendrán que ser acreditados durante el proceso judicial.

Antes del juicio también están previstas audiencias para resolver distintas mociones de la defensa, incluida la solicitud de libertad bajo fianza de Flores.

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