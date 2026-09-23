Joven hallado inconsciente en la preparatoria Ermilo Sandoval Campos causa movilización en Campeche

Una llamada al 9-1-1 movilizó a policías y paramédicos a la Escuela Preparatoria “Lic. Ermilo Sandoval Campos”, en San Francisco de Campeche, luego de que se reportara a una persona inconsciente dentro de un sanitario. El joven atendido no era estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), informó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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Trabajadores del lugar auxiliaron al joven cuando comenzó a sentirse mal. Tras el reporte de emergencia, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron para valorarlo.

La SPSC señaló en su reporte que el sujeto presuntamente estaba bajo los efectos de sustancias.

Sobre la causa de su malestar hay versiones distintas. La información recabada en el lugar señala que al joven se le habría bajado la presión; en su comunicado del 23 de septiembre, la SPSC indicó que presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Ninguna de las dos versiones quedó confirmada mediante un diagnóstico médico difundido públicamente.

La dependencia señaló que, después de la valoración, el joven fue retirado administrativamente. También descartó que se hubiera registrado una agresión con arma blanca o alguna situación que pusiera en riesgo a la comunidad estudiantil, ante las versiones que circularon en redes sociales sobre la movilización.

JGH