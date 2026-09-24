Xcalot Akal mantiene viva su semilla criolla de maíz

Desde hace 24 años, en la comunidad maya de Xcalot Akal se cultiva la semilla criolla de maíz, y ha dado buenos resultados con un volumen de producción de hasta cuatro toneladas por hectárea, señaló don José Gaspar Cauich Cauich, quién dijo que, de esa forma se está preservando la semilla nativa que da identidad y origen a los pueblos mayas.

Entrevistado en la reciente muestra productiva del Programa Federal de Sembrando Vida en el Auditorio Municipal “U-Taan Kaj” en el centro de la ciudad de Hopelchén, don Gaspar expresó qué, sus abuelos y sus padres cultivaban la semilla nativa de maíz porque ese grano es fuente de alimentación y de vida.

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Antes no había enfermedades en nuestras familias porque era un alimento sano, sin embargo, dijo que, desde 1983 el gobierno en sus tres niveles y las grandes empresas comercializadoras de granos, les vendieron la idea de sembrar la semilla híbrida y mejorada y que alcanzarían hasta las seis toneladas como rendimiento por cada hectárea, lo cual dijo no fue cierto, porque necesitaban además fertilizantes y químicos para combatir las plagas.

Además, dijo, la semilla híbrida no se pueda conservar y al siguiente año agrícola o de producción tenían que comprar de nueva cuenta la semilla mejorada, y les costaba mucho dinero, el cual no tenían.

Señaló que durante 19 años al menos en su pequeña comunidad ubicada en la zona norte del municipio en la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón, cultivaron la semilla híbrida, pero en casi dos décadas se dieron cuenta que no se conservaba la semilla criolla el cual se estaba perdiendo en aquellos tiempos.

Así que, en el 2002 de nueva cuenta empezaron a cultivar la semilla criolla de maíz y durante 24 años a la fecha, la han conservado como una semilla nativa, que es fuente de vida y de alimentación sana, además de que, al término de cada cosecha, se escoge la semilla y se guarda para el siguiente ciclo agrícola, y de esa forma preservan la identidad y el origen de esa semilla criolla.

En nuestro pueblo tenemos un grupo productivos de hombres y mujeres que se llama “Espiga de maíz” integrado por 22 personas que cultivan la semilla nativa, y sembramos la semilla nativa, no lo aplicamos en grandes superficies, lo hacemos en media hectárea o en una hectárea”, expresó.

Además, dijo que, de las cosechas del maíz nativo les sirve para el autoconsumo, en donde sus familias se alimentan sanamente, además de que la misma gente se ayuda entre sí, porque tenemos una tortillería en donde se maquila la tortilla nativa, y se vende a 25 pesos el kilo, expresó.

Don Gaspar quién tiene 66 años de edad, dijo que, es posible que la semilla híbrida les rinda un volumen de producción de hasta seis toneladas por hectárea, pero para sembrar el próximo ciclo tienen que comprar semilla además de que para sembrarlo se requiere de hasta tres pases de la rastra en la tierra, en cambio la semilla nativa con solo un rastreo se puede sembrar, y se gasta menos en ese aspecto.

Por último, dijo que la semilla criolla de Santa Rosa tiene un rendimiento de hasta cuatro toneladas por hectárea y no se requiere de fertilizante, y solo abono orgánico, al tiempo que indicó que el kilo de maíz nativo cuesta 40 pesos a comparación de maíz híbrido que cuesta 190 pesos.