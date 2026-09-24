Congreso avala reforzar atención contra el acoso y la violencia en escuelas de Yucatán

La atención a la salud mental y la prevención de la violencia y el acoso escolar serán reforzadas en las escuelas de Yucatán, con nuevas herramientas de acompañamiento psicológico y jurídico para las comunidades educativas.

La medida está contenida en un proyecto de dictamen que integra cinco iniciativas de legisladores de distintos partidos y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.

Entre los cambios se contempla fortalecer los protocolos para prevenir y atender la violencia y el acoso, establecer canales de atención psicosocial y jurídica, además de impulsar la participación de madres, padres y tutores.

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Más herramientas

Durante el análisis se destacó que las modificaciones buscan dar mayores herramientas a las escuelas y a su personal para actuar ante situaciones que afecten a estudiantes o docentes. Asimismo, los diputados apuntaron que será necesario fortalecer la capacitación de los trabajadores de la educación y garantizar acompañamiento psicológico y jurídico en procedimientos derivados de hechos ocurridos dentro de los planteles.

Otro punto discutido fue que las reformas se relacionan con acciones que ya impulsa el Poder Ejecutivo, entre ellas la capacitación docente para atender la neurodivergencia y otras necesidades en las aulas, así como la estrategia Aliados por la Vida, que contempla protocolos para identificar señales de alerta, prevenir riesgos psicoemocionales y canalizar a estudiantes que requieran atención.

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En la discusión se destacó que los cambios son congruentes con los esfuerzos para ampliar la atención de la salud mental en las escuelas y planteó continuar incrementando de manera progresiva el acompañamiento psicológico para niños y adolescentes.

Asimismo, la comisión señaló la coordinación entre instituciones y bancadas para fortalecer la atención psicológica, la canalización oportuna y la prevención de la violencia escolar.

El dictamen también incorpora disposiciones relacionadas con la protección del personal docente, como la observancia del debido proceso y la presunción de inocencia en procedimientos administrativos, además de mecanismos de protección cuando existan amenazas o riesgos para su integridad.

Entre los ejes de la reforma también se incluyen la igualdad sustantiva, la masculinidad corresponsable y una mayor corresponsabilidad de las familias dentro de la comunidad educativa.