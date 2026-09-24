Lluvias no dan tregua: prevén tormentas más fuertes en Campeche

Ayer por la tarde, la llovizna que se prolongó por más de tres horas ocasionó severos encharcamientos en las principales avenidas de la capital campechana, como efecto del Giro Centroamericano, que además provoca altas temperaturas.

Fue en avenidas como Gobernadores, Jaina, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, López Mateos, Miguel Alemán, José López Portillo y el malecón Pedro Sainz de Baranda donde se registraron severas acumulaciones de agua.

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Por ahora, se esperan más lluvias, pues la interacción de la extensa circulación del Giro Centroamericano con una vaguada situada sobre el Golfo de México desencadenará condiciones meteorológicas adversas en la Península de Yucatán a partir de este miércoles, generando lluvias y tormentas eléctricas de fuertes a muy fuertes en la región.

Los pronósticos del tiempo indican que el fenómeno continuará ganando fuerza y desplazándose hacia el oeste, por lo que las precipitaciones irán en aumento paulatino durante la semana y podrían intensificarse considerablemente rumbo al fin de semana.

Por lo que autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) exhortan a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y extremar precauciones ante la presencia de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento e incrementos en los niveles de agua que generen encharcamientos o inundaciones.

Por ahora, el canal de baja presión sobre el oriente del Golfo de México y el Canal de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, así como el paso de la Onda Tropical 41, que actualmente se encuentra ubicada sobre Chiapas y se desplaza hacia el oeste, alejándose gradualmente de la Península, favorecen estas condiciones meteorológicas.

Estas condiciones favorecen en el Estado de Campeche inestabilidad atmosférica e incremento del potencial de lluvias, las cuales se prevén de moderadas a fuertes, con algunas puntualmente muy fuertes, acompa- ñadas de actividad eléctrica, así como temperaturas calurosas.

Ayer, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, donde el calor marcó los 36 grados centígrados en la máxima, con 22 en la mínima.

Seguido de las cabeceras municipales de Escárcega, Candelaria, Hopelchén y Calakmul, con 35 grados en la máxima y 22 en la mínima, mientras que, en Carmen, el calor alcanzó los 34 grados en la máxima, con 25 en la mínima