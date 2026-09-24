Hallazgo bajo Notre-Dame podría revelar el origen de París: descubren muralla de hace más de 2 mil años

Un hallazgo arqueológico en el corazón de París podría aportar nuevas respuestas sobre los orígenes de la capital francesa. Investigadores localizaron una muralla de piedra y madera de unos 20 metros de longitud bajo el hospital Hôtel-Dieu, en la isla de la Cité, a pocos metros de la catedral de Notre-Dame.

El Ministerio de Cultura de Francia informó que la estructura presenta características propias de las fortificaciones galas de finales de la Edad del Hierro y podría haber formado parte del oppidum de Lutecia, el asentamiento de los parisios que Julio César mencionó en sus relatos sobre la conquista romana de la Galia.

Las primeras pruebas de carbono 14 sitúan los elementos de madera entre los años 200 y 10 antes de nuestra era, aunque los especialistas todavía deben confirmar con precisión la función y antigüedad del muro.

¿Qué encontraron los arqueólogos bajo el centro de París?

Las excavaciones comenzaron en febrero de 2026 como parte de la remodelación del Hôtel-Dieu. Durante el verano, los especialistas localizaron el muro, además de una plataforma de arena y grava colocada detrás de la estructura.

Los arqueólogos también detectaron huellas de un incendio intenso, semillas carbonizadas y restos de una construcción de madera quemada. Estos indicios han llamado la atención porque César relató que los galos destruyeron parte de sus propias instalaciones en el contexto del avance romano durante el año 52 antes de nuestra era.

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En las inmediaciones del muro apareció además una punta de lanza gala.

Hallazgo podría resolver dónde se encontraba la antigua Lutecia

Durante décadas, los investigadores han discutido la ubicación exacta de la Lutecia gala. La ausencia de pruebas materiales suficientes en la isla de la Cité llevó incluso a plantear que el asentamiento original pudo encontrarse en Nanterre, al oeste de París.

La nueva estructura podría reforzar la hipótesis de que el núcleo galo se encontraba precisamente en la isla de la Cité, en el mismo espacio donde posteriormente se desarrolló la Lutecia galorromana y, siglos más tarde, París.

La ministra de Cultura, Catherine Pégard, señaló que el vestigio podría convertirse en uno de los hallazgos más relevantes para comprender la Lutecia gala, aunque pidió mantener cautela hasta completar los análisis científicos.

Hallado en el centro París restos arqueológicos que podrían ser de la muralla de la antigua Lutecia gala, mencionada por Julio César https://t.co/KSQPL0JH9c — Europa Press (@europapress) September 23, 2026

¿Qué pasará con la muralla encontrada en París?

Las autoridades francesas continuarán los estudios para determinar si el muro tenía una función defensiva, de contención o ambas.

Debido a su fragilidad, la estructura no será conservada íntegramente en el lugar. El Ministerio de Cultura informó que se realizará un molde y una documentación digital mediante fotogrametría y reconstrucción 3D.

Una parte reconstruida, con algunas piedras originales, será exhibida posteriormente en un museo de París.

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