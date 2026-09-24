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Campeche / Sucesos

Cateo por narcóticos en la colonia Revolución deja dos personas detenidas en Campeche

Un operativo conjunto entre la Marina, Sedena, FGECAM y Policía Estatal en la colonia Revolución dejó dos personas aseguradas tras realizar cateos contra el narcomenudeo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

24 de sept de 2026

1 min

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Fuerzas federales y estatales desplegaron un fuerte operativo por delitos contra la salud en Campeche.
Fuerzas federales y estatales desplegaron un fuerte operativo por delitos contra la salud en Campeche. / Dismar Herrera

Un operativo implementado por elementos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Policía Estatal se mantiene en un sector de la zona norte, donde se realizan cateos relacionados con una investigación por delitos contra la salud.

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Los hechos se desarrollan en la calle 31, entre San Julián y Dos Piedras, de la colonia Revolución en dos casas, como resultado de las diligencias, dos personas fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Las corporaciones continúan con las diligencias en el segundo predio, donde permanecen elementos de seguridad mientras se realiza la revisión del inmueble y el aseguramiento de posibles indicios relacionados con la investigación.

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