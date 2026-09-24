Se esfuman 270 mdp y 485 empleos tras cancelación de plaza en Campeche

Campeche perdió una inversión privada de 270 millones de pesos y la posibilidad de generar 485 empleos, luego de que empresarios del Grupo Ges decidieran cancelar definitivamente el proyecto de construcción de la Plaza Paseo Ges, contemplado sobre la avenida José López Portillo, frente al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”.

Lo anterior, confirmado por las autoridades estatales quienes lamentaron que el proyecto no pudiera concretarse ante la falta de autorizaciones y permisos por parte de la Alcaldía de Campeche. Según se aseguró, los inversionistas esperaron durante meses una respuesta que finalmente no llegó y ante la falta de definición, optaron por retirar de manera definitiva la inversión.

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A decir de las autoridades, se trataba de un proyecto de relevancia para la zona, considerada un importante punto de concentración de consumidores por su cercanía con diversos hospitales. La plaza contemplaba una inversión directa de 70 millones de pesos en obra y otros 200 millones destinados a equipamienCancelan construcción de nueva Plaza

La falta de permisos de la comuna obliga a los inversores a retirar el proyecto; se pierden 500 empleos

El Grupo desistió ante la falta de autorizaciones municipales. El financiamiento ascendía a 270 millones de pesos para obra y equipamiento.

12 Ciudad Campeche, jueves 24 de septiembre del 2026

to, para un total de 270 millones.

El complejo comercial estaría integrado por 40 locales comerciales y tres tiendas ancla, además de un estacionamiento con capacidad para 135 vehículos y una zona de alimentos con espacio para aproximadamente 80 comensales.

De acuerdo con las proyecciones del proyecto, su puesta

en operación permitiría generar 260 empleos directos y 225 indirectos, es decir, 485 fuentes de trabajo vinculadas con la construcción y funcionamiento del establecimiento.

Consideraron lamentable que una empresa calificada como “muy seria” haya decidido desistir de la obra debido a la imposibilidad de obtener los permisos correspondientes y es que los inversionistas no podían iniciar los trabajos sin contar previamente con las autorizaciones.

Esta plaza habría llevado nuevas opciones comerciales y de servicios a una zona estratégica de la capital campechana.

Se cuestionó la actuación de la autoridad municipal y los argumentos expuestos para no

autorizar el ya que corresponde a cada nivel de gobierno cumplir con sus atribuciones para facilitar la llegada de capital privado. La cancelación representa, la pérdida de 270 millones de pesos de inversión privada, además de las 485 fuentes de empleo proyectadas con la construcción y operación de la Plaza Paseo Ges