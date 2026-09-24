Aleks Syntek acusa a Pati Chapoy de destruir a su familia: “Den sus noticias cuando comprueben su veracidad”

El cantautor mexicano Aleks Syntek generó una amplia controversia tras publicar en sus redes sociales un contundente mensaje en el que arremetió de manera directa contra la periodista Pati Chapoy y diversos reporteros del medio de la farándula; señalándolos de ser los culpables de “destruir” a su familia.

A pesar de que las publicaciones las borró tiempo después, usuarios pudieron tomar cartas y compartirlas en diversas plataformas. Este arrebato en contra de la periodista se suma a otros capítulos de polémica que ha tenido al intérprete como protagonista durante este último mes.

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¿Cómo fue el arrebato de Aleks Syntek en contra de Pati Chapoy?

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que Aleks Syntek arremetió en contra de Pati Chapoy, señalando a la periodista de espectáculos de haber generado fuertes afectaciones a su familia por medio de chismes, publicaciones que sorprendieron a los usuarios de redes.

“Amigos: Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO Hasta que prometan no dar notas falsas. GRACIAS”, escribió el intérprete en sus plataformas digitales.

Aleks Syntek arremete contra Pati Chapoy. / Captura de pantalla.

En un segundo mensaje, el cantante sostuvo su postura de defensa afirmando estar dispuesto a someterse a un detector de mentiras con tal de limpiar su imagen. Asimismo, expresó su deseo de proceder legalmente contra quienes considera responsables de promover una imagen negativa sobre su persona frente a la juventud del país.

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