Vecinos de Hopelchén piden a la CFE limpiar predio abandonado y usarlo como estacionamiento

Vecinos de las calles 24 y 25 de la colonia San Román exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) limpiar enorme precio abandonado ubicado a unos 200 metros de sus oficinas, y usarlo como estacionamiento propio, porque actualmente aparcan sus unidades entre ellos grúas en la avenida Desiderio Ortegón Cauich, y ponen en riesgo a transeúntes.

La señora Norma Victoria Yam Caamal quién tiene su vivienda junto al enorme predio abandonado propiedad de la CFE ubicado en la esquina de la 24 por 25, dijo que, señaló que, esa empresa tiene sus oficinas en el inicio de la avenida “Desiderio Ortegón Cauich”.

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Dijo que, junto a su oficina estacionan sus camionetas y enormes grúas que estorban la vialidad y más aún, porque ponen en riesgo a las personas que acuden a realizar algún trámite o a pagar su consumo de la energía eléctrica, principalmente a los de la tercera edad.

Señaló que por ejemplo hoy domingo tan solo en el carril de la mencionada avenida que está junto a las oficinas hay una hilera de ocho unidades principalmente camionetas y una grúa, y en ocasiones hay más vehículos y otras grúas que estacionan junto a una tortillería casi en la esquina del Centro Cultural “Los Chenes”.

Además, mencionó que, en el otro carril también este domingo estacionaron tres vehículos más que están junto a una tienda de electrodomésticos y línea blanca, y junto a una tienda de artículos deportivos.

La quejosa mencionó que, en otras ocasiones la CFE estaciona sus enromes grúas frente al Centro Cultural “Los Chenes” en la calle 23 y también a espaldas de ese inmueble ya en la calle 24, es decir ocupan mucho espacio tanto en la avenida antes mencionada, y en las calles 23 y 24.

Como vecinos no es la primera vez que pedimos a la CFE que limpie su enorme predio que tiene abandonado el cual está en la esquina de la calle 24 por 25, y bien lo pueden utilizar como estacionamiento para sus unidades y grúas, pues dijo que en la esquina de la calle 24 con 23 justo donde inicia la avenida “Desiderio Ortegón Cauich” hay una tortillería y una panadería.

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Dijo que, las personas están em riesgo de ser atropellados porque tienen que asomarse hasta la mitad de la calle 23 para poder ver si vienen vehículos hacia el centro de la ciudad y así pasar la calle.

“Las camionetas y las grúas de la CFE estorban al ser estacionados en partes que ponen en riesgo a las personas, teniendo un terreno abandonado que bien pueden usar como estacionamiento para que esas áreas que usan para aparcar sus unidades queden libres y no pongan en riesgo a las personas que caminan en la esquina de las calles 23 con 24, en la esquina del Centro Cultural Los Chenes”, expuso.