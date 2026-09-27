Sin homenaje cívico, Hopelchén conmemora a medias la Consumación de la Independencia

El 205 aniversario de la Consumación de la Independencia de México pasó prácticamente desapercibido este domingo en el municipio, donde la autoridad local se limitó a izar la Bandera Nacional a toda asta en la explanada “Serapio Baqueiro Prevé”, sin realizar el homenaje cívico correspondiente.

La ausencia de un acto conmemorativo no fue un hecho aislado. Durante la actual administración, las fechas históricas que coinciden con fines de semana han quedado reducidas al izamiento de la bandera. En septiembre ocurrió algo similar el pasado 13 de septiembre, cuando tampoco se efectuó ceremonia por el 179 aniversario de la Batalla del Castillo de Chapultepec y la Gesta Heroica de los Niños Héroes.

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Para el profesor jubilado Francisco Pech Chan, las autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de mantener vivas las fechas que forman parte de la historia nacional, incluso cuando caigan en sábado o domingo. Consideró que no basta con izar el lábaro patrio, sino que debe realizarse un homenaje que permita recordar el significado de cada conmemoración.

El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, ingresó triunfalmente a la Ciudad de México, hecho que marcó la culminación de 11 años de lucha independentista y el fin del dominio español. A diferencia del 16 de septiembre, que recuerda el inicio del movimiento encabezado por Miguel Hidalgo en 1810, esta fecha representa la consumación del proceso de Independencia.

Incluso entre habitantes de la localidad hubo desconocimiento sobre la efeméride. Juan Gabriel Cauich Ucán y Samuel Pech, vecinos cheneros, reconocieron no saber qué se conmemoraba este domingo, aunque coincidieron en que las autoridades deberían realizar actos alusivos para mantener presentes las fechas fundamentales de la historia de México.