Panabá inicia su fiesta patronal con la bajada de la imagen de San Francisco

Con una tarde marcada por la fe, la tradición y la convivencia familiar, la comisaría de San Francisco dio inicio a las actividades de su feria 2026 con la tradicional bajada del patrono que le da nombre a la comunidad. Familias de la localidad se congregaron para participar en uno de los momentos más significativos del calendario religioso, una ceremonia que cada año reúne a habitantes y visitantes para refrendar su devoción a San Francisco de Asís y mantener vigentes las costumbres que forman parte de la identidad de esta comunidad yucateca.

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La bajada representa, además, el comienzo de una serie de celebraciones que combinan las expresiones de la fe católica con las tradiciones populares de la región. Durante estos festejos, las familias tienen la oportunidad de convivir y participar en actividades que han pasado a través de generaciones. El programa contempla diversas actividades religiosas, entre ellas, los tradicionales novenarios, así como la entrada de gremios: expresiones de devoción que forman parte de las fiestas patronales de numerosas comunidades yucatecas.

Uno de los momentos más esperados será la vaquería tradicional, programada para el próximo viernes 2 de octubre, a las 22:00 horas, en el corazón de la comunidad. La música, el baile y los atuendos regionales volverán a ocupar un lugar especial durante esta celebración en una noche que reunirá a familias de San Francisco y a visitantes que acudan para disfrutar de una de las manifestaciones culturales más arraigadas de Yucatán.

Con la imagen de San Francisco de Asís como centro de las festividades, la comunidad se prepara para vivir días de actividades religiosas, convivencia y expresiones culturales, en una celebración que combina espiritualidad e identidad