Virgen de las Mercedes regresa a su altar y concluyen festejos patronales en Champotón

Al término de la misa dominical del mediodía, los feligreses presenciaron la solemne subida de la Virgen de las Mercedes, acto religioso con el que concluyeron sus festejos patronales.

Ataviada con su corona y aureola doradas, y un vestido con estampados inspirados en Champotón, la venerada imagen fue llevada de vuelta hasta su altar mayor en recorrido que tuvo una duración aproximada a los 14 minutos.

Durante la celebración religiosa también se llevaron a cabo primeras comuniones, reuniendo a familias y fieles en esta jornada de fe y tradición.

Mientras la Virgen de las Mercedes ascendía hacia su altar, una banda de guerra acompañó el momento y el coro de la parroquia entonó el himno de Las Mercedes, dando cierre solemne a estos festejos patronales.