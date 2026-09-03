Buscan a dos jovencitas desaparecidas en Campeche y Carmen; una tiene 13 años

La Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, solicitó este jueves 3 de septiembre la colaboración de la ciudadanía para localizar a dos mujeres reportadas como desaparecidas en hechos distintos registrados en Ciudad del Carmen y San Francisco de Campeche, entre ellas una adolescente de 13 años.

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Uno de los casos corresponde a Yaritza de los Ángeles Gómez Hernández, de 13 años, quien fue vista por última vez el pasado 20 de agosto en su domicilio ubicado en la colonia Volcanes, en Ciudad del Carmen.

La adolescente fue vista por última vez el 20 de agosto de 2026 en su domicilio de la colonia Volcanes, en Ciudad del Carmen. / Especial

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía, posteriormente sus familiares se percataron de su ausencia y, hasta el momento de la emisión del reporte, se desconocía su paradero.

La adolescente es descrita como de complexión robusta, estatura aproximada de 1.50 metros, tez blanca, cabello lacio, largo y castaño, ojos pequeños de color verde, boca grande con labios delgados y cara redonda.

Como señas particulares, la Fiscalía señala que presenta una cicatriz en la frente, un pequeño lunar en la mejilla izquierda y pecas en el rostro, características que podrían ayudar a identificarla.

Joven de 21 años desaparece tras salir de su trabajo

El segundo caso corresponde a Mercy Alejandra García Gutiérrez, de 21 años, quien fue vista por última vez el miércoles 2 de septiembre, después de salir de su lugar de trabajo en San Francisco de Campeche.

Mercy fue vista por última vez el 2 de septiembre, cuando salió de su trabajo con dirección al puente de Chiná, en Campeche. / Especial

Según la información proporcionada por la FGECAM, la joven salió con dirección al puente de Chiná y desde entonces no había retornado.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir negro, blusa negra y llevaba una bolsa color lila.

Mercy Alejandra es descrita como una joven de complexión delgada, tez blanca, rostro ovalado, labios gruesos y cabello negro, lacio y largo hasta los hombros.

Fiscalía pide colaboración para encontrarlas

Ante ambos casos, la Fiscalía de Campeche solicitó el apoyo de la población para aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Yaritza de los Ángeles y Mercy Alejandra.

La dependencia puso a disposición de la ciudadanía el número 981 81 1 94 00 para proporcionar información relacionada con su posible ubicación.

Hasta la información contenida en las fichas difundidas por la autoridad, ambas permanecían en calidad de no localizadas, por lo que se mantiene la solicitud de colaboración ciudadana para dar con su paradero.

JGH