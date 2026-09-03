Ariana Grande se despide entre lágrimas antes de su retiro temporal: “Siempre atesoraré esta experiencia”

La estrella del pop Ariana Grande ofreció una emotiva despedida el pasado martes 1 de septiembre al concluir su gira mundial ‘Eternal Sunshine Tour’ en el O2 Arena de Londres. La cantante había señalado que tras este último concierto se retiraría temporalmente de la vida pública.

Visiblemente conmovida, la artista rompió en llanto mientras se despedía de sus fanáticos y seguidores que la acompañaron durante el último concierto de su tour. Tras cerrar el show, la cantante compartió unas emotivas palabras mientras confirmaba el inicio de su retiro temporal de los escenarios y la vida pública.

Noticia Destacada Ariana Grande arremete contra la Casa Blanca y ICE por usar sus canciones

¿Cómo fue la despedida de Ariana Grande tras su último show?

Visiblemente conmovida y enjugándose las lágrimas frente a un público entregado, la artista estadounidense de 33 años compartió que daría inicio a su retiro temporal. Durante su discurso final, Grande expresó su profundo agradecimiento a sus seguidores y fanáticos que la acompañaron.

Ariana Grande aseguró que "siempre atesorará esta experiencia" y que guardará cada momento de este ciclo como uno de los momentos más significativos de su trayectoria profesional y personal. El momento conmovió al público que mostraron su apoyo a la artista durante la última presentación.

La decisión de alejarse de los focos responde a un plan meditado con el que busca establecer límites saludables y proteger su bienestar mental. La intérprete aclaró a sus fanáticos que este receso no responde a un impulso repentino ni a la negatividad en redes sociales, sino a una necesidad natural de hacer una pausa tras un ritmo de trabajo exigente.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal