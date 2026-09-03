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¿Lo ataron y torturaron antes de matarlo? Investigan asesinato de un hombre en Jardines, Campeche

Un hombre de 42 años habría sido atado antes de ser asesinado dentro de su vivienda en la colonia Jardines. La FGECAM investiga un posible ajuste relacionado con drogas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de sept de 2026

1 min

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Hallan atado a hombre asesinado dentro de su vivienda en la colonia Jardines
Hallan atado a hombre asesinado dentro de su vivienda en la colonia Jardines / Dismar Herrera

El hombre identificado como A.C.C., de 42 años, quien fue asesinado con un arma punzocortante al interior de su vivienda en la colonia Jardines, habría estado atado al momento de ser privado de la vida.

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Los hechos ocurrieron en un predio situado sobre la calle Margarita, entre Aralia y Tulipanes, donde la víctima se encontraba en compañía de su pareja sentimental cuando fue atacada.

Los primeros datos apuntan a que el homicidio podría estar relacionado con la venta de narcóticos. Ante esto, personal de la Vicefiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Campeche continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil, donde la primera indagatoria señala que es un ajuste por compra y venta de drogas.

JGH

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