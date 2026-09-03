Bochorno, tormentas y hasta 40 grados: el pronóstico para Campeche

Al continuar las altas temperaturas, se esperan lluvias dispersas en Campeche y el resto de la Península debido a la presencia de un vórtice ciclónico y la formación de una vaguada, en interacción con la inestabilidad en niveles superiores provocada por un vórtice ciclónico en los niveles altos de la tropósfera.

Esta combinación de sistemas favorecerá la presencia de lluvias y tormentas eléctricas de moderadas a dispersas en la región, acompañadas de un ambiente caluroso y sofocante, con temperaturas máximas cercanas a los 40 grados centígrados y sensaciones térmicas que podrían bordear los 45 grados, lo que, a su vez, provocará condiciones de bochorno.

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Hasta ayer, la circulación de alta presión cubría gran parte del Golfo de México y la Península de Yucatán, e interactuaba con un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche y con la afluencia de

humedad proveniente del Mar Caribe hacia el interior de la región.

En cuanto a la onda tropical número 35, esta se desplaza sobre Chiapas, alejándose gradualmente de la región peninsular, mientras que una nueva onda tropical, ubicada sobre Honduras y Nicaragua, se aproxima a la Península de Yucatán.

Por lo anterior, en Campeche se prevén temperaturas calurosas, cielo despejado a medio nublado, con aumento de nubosidad durante la tarde y lluvias de moderadas a fuertes, con algunas muy fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento.

En cuanto a la Onda Tropical 36, esta se desplaza hacia el oeste sobre Guatemala y se prevé que cruce la porción sur de la Península durante las próximas horas, alejándose gradualmente de la región.

Ayer, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Escárcega y Candelaria, donde la máxima fue de 39 grados centígrados, con una mínima de 25.

Seguidos por Carmen, donde el termómetro marcó 38 grados de máxima y 25 de mínima.

En cuanto a Campeche, Seybaplaya, Champotón, Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo, la temperatura máxima marcó 37 grados en el termómetro, con mínimas de entre 23 y 24 grados.

Hopelchén y Calakmul, el calor alcanzó los 36 grados en la máxima y los 22 en la mínima.

Actualmente, las autoridades mantienen vigilancia sobre “Edouard”, que se localiza como depresión tropical sobre Texas, en 31.3° norte y 95.0° oeste, y se desplaza al nor-noroeste a 7 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y una presión mínima central de 1004 hPa. Este sistema no representa una amenaza para el territorio nacional.