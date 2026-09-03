¿Dónde refugiarse ante un huracán? Campeche tiene 508 espacios temporales

Ante una eventual emergencia climatológica, Campeche cuenta con un catálogo de 508 refugios temporales, validados por autoridades municipales y con capacidad para brindar atención a hasta 37 mil 390 personas que, debido a una contingencia, tengan que abandonar temporalmente sus hogares para ponerse a salvo.

El director de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Estatal, Rangel Alfredo Carrillo Navarro, informó que la institución encabeza el Comité de Refugios Temporales y Servicios Asistenciales, como parte del Consejo Estatal de Protección Civil, cuya función es coordinar y verificar que estos espacios se encuentren en condiciones adecuadas para ser habilitados y operar cuando sea necesario.

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Explicó que esta labor se realiza en coordinación con las 13 Direcciones Municipales de Protección Civil y la Secretaría de Protección Civil del Estado (Seprocicam), autoridades encargadas de validar y certificar que los inmuebles cumplan con los requisitos establecidos para recibir a la población durante una emergencia.

Precisó que los refugios deben contar con condiciones para garantizar alojamiento, alimentación, atención a la salud y seguridad de las personas albergadas. Entre los requerimientos se encuentran camas, pupitres, colchonetas y cobijas suficientes, así como cocinas equipadas con utensilios y alimentos no perecederos para preparar y proporcionar comidas.

En materia de salud, deben disponer al menos de botiquines de primeros auxilios y, en la medida de las posibilidades, contar con la presencia de personal médico que permita valorar y atender a quienes ingresen durante el periodo de contingencia.

Carrillo Navarro destacó que también se busca que los refugios cuenten con espacios de esparcimiento para niñas y niños, debido a que los menores requieren áreas donde puedan desarrollar actividades recreativas y sobrellevar de mejor manera el hecho de haber sido separados temporalmente de sus hogares. Se procura brindar atención psicológica, además de garantizar condiciones de seguridad mediante señalización adecuada, salidas de emergencia e iluminación suficiente.

El funcionario subrayó que otro aspecto fundamental es evitar la presencia de fauna nociva, a fin de prevenir riesgos adicionales para las personas que sean trasladadas a estos espacios.

El DIF Estatal refrendó que los 508 refugios permanecen identificados y validados para que, en caso de que las condiciones meteorológicas obliguen a evacuar comunidades o familias, puedan ser habilitados oportunamente y ofrecer protección física y emocional durante la emergencia.