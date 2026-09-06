Lluvias y fallas eléctricas dejan sin agua a más de 15 colonias de Campeche

Las intensas lluvias registradas ayer en la capital del Estado no solo provocaron encharcamientos y afectaciones a la movilidad, sino también fallas y variaciones en el suministro eléctrico que terminaron por impactar el servicio de agua potable, dejando sin el líquido vital a familias de más de 15 colonias y fraccionamientos de la ciudad.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) informó que las variaciones en el servicio de energía eléctrica ocasionaron afectaciones en los equipos de bombeo del pozo de Santa Margarita y en la línea principal del Cárcamo Aeropuerto, por lo que ambos sistemas tuvieron que quedar temporalmente fuera de operación.

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La interrupción del bombeo generó una disminución en la presión y distribución del agua potable, situación que fue confirmada por familias campechanas que amanecieron hoy con las tuberías completamente secas, principalmente en zonas donde el abasto depende directamente de estos sistemas de bombeo.

De acuerdo con el SMAPAC, la falla eléctrica en Santa Margarita afecta a Quinta de los Españoles, Colonia México, Hacienda Santa María, Esperanza —en particular el tanque superficial— y sectores de Siglo XXI.

A esta problemática se suman las afectaciones derivadas de la interrupción temporal de los equipos del Cárcamo Aeropuerto, que impactan a las colonias San Arturo, Vicente Guerrero, Buena Vista, Samulá y la parte alta de Lázaro Cárdenas.

También se reportan problemas de abasto en los fraccionamientos San Cayetano, Villas Colosio, Villas Allende, Héroes de Chapultepec (FOVI), Bosques de Campeche y Prado.

Tuberías secas en Campeche por fallas eléctricas en sistemas de bombeo

Ante esta situación, el organismo municipal notificó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar la atención de las fallas y el restablecimiento de la energía. En el caso del pozo Santa Margarita, el reporte quedó registrado bajo el número W0403337648.

El SMAPAC señaló que mantiene personal trabajando para atender las afectaciones y advirtió que la normalización del servicio dependerá, en primera instancia, de que la CFE restablezca y estabilice el suministro eléctrico, para posteriormente reactivar los equipos de bombeo y recuperar gradualmente la presión en la red.

Mientras tanto, el organismo exhortó a la población de las zonas afectadas a tomar precauciones y administrar sus reservas de agua, al tiempo que se comprometió a informar sobre los avances y la recuperación del servicio.