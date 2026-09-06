Campeche acumula mil 135 casos de gusano barrenador

Hasta el dos de septiembre del año en curso, el Estado de Campeche acumula mil 135 casos confirmados de miasis por gusano barrenador, de los cuales 34 permanecen activos, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Según el informe de casos acumulados de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en México, correspondiente al periodo del 20 de noviembre de 2024 al dos de septiembre de 2026, los bovinos concentran la mayor cantidad de contagios, con 666 casos, cifra que los coloca ampliamente por encima del resto de las especies afectadas.

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En segundo lugar, se encuentran los perros, con 296 enfermos, mientras que los equinos suman 54 reportes y los suinos, 44. A estos se agregan 39 casos en ovinos, lo que muestra que la enfermedad tiene presencia principalmente entre animales de producción y de compañía. En menor proporción aparecen los felinos, con 16 casos, así como 13 registros en seres humanos. Por otro lado, se han identificado cinco contagios en caprinos, mientras que la fauna silvestre también presenta afectaciones, aunque de manera mucho más limitada: se reporta un caso en fauna silvestre bajo cuidado profesional y otro en ejemplares en vida libre.

En conjunto, las cifras representan mil 135 enfermos de miasis por gusano barrenador considerando todas las especies registradas. Los datos muestran que bovinos y perros concentran la mayoría de los reportes, al reunir entre ambas especies 962 casos, equivalentes a cerca del 85 por ciento del total. En cuanto a la distribución municipal, Campeche ocupa el primer lugar, con 262 afectados; le sigue el municipio de Candelaria, que suma 246. Calakmul se encuentra en la tercera posición, con 194, mientras que Escárcega contabiliza 110 y Ciudad del Carmen alcanza los 94. Por su parte, Champotón concentra 82 reportes y Hecelchakán registra 41, seguido de Hopelchén, con 37 casos.

Campeche capital lidera casos de miasis con 262 registros

En los municipios con menor número de registros Calkiní se ubica en el noveno sitio, con 33; Palizada acumula 16; Tenabo suma 12 y Seybaplaya cierra la lista estatal con ocho casos de miasis por gusano barrenador. Respecto a los incidentes activos, Campeche concentra la mayor cantidad, con 20 registros, seguido de Candelaria y Hecelchakán, con cuatro casos cada uno.

Calkiní suma tres más, mientras que Champotón registra dos y Calakmul completa la lista con un reporte activo. A nivel regional, los tres Estados que conforman la Península de Yucatán acumulan cinco mil 296 registros. Yucatán ocupa la primera posición, con dos mil 927 casos de miasis confirmados; el Estado de Quintana Roo se encuentra en segundo lugar, con mil 237, y para cerrar, Campeche en la tercera posición, con mil 135 contagios