Miles de obreros abandonan Campeche y buscan oportunidades laborales en otros Estados

La falta de obra y de inversión mantiene a buena parte de los trabajadores de la construcción locales sin empleo, obligándolos a buscar oportunidades fuera de la Entidad.

De acuerdo con la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), más del 50% de la mano de obra obrera lo se encuentra actualmente desempleada, lo que representa alrededor de tres mil trabajadores. Muchos han tenido que migrar principalmente a Yucatán, Oaxaca y Chiapas, donde además encuentran mejores salarios y prestaciones que las ofrecidas por empleadores locales.

El secretario general de la CTC, Marco Antonio Sánchez Abnal, advirtió que la falta de obras y de circulante mantiene al sector en una situación complicada, pese a que durante los últimos meses comenzaron a ejecutarse algunos proyectos en distintos municipios.

Noticia Destacada Taxi se incrusta entre palmera y anuncio municipal en pleno Centro de Ciudad del Carmen

Señaló que, de los trabajadores afiliados a su organización, apenas alrededor de 45% ha logrado colocarse en alguna obra, mientras que el 55% restante permanece sin empleo formal o se ha visto obligado a migrar para obtener ingresos.

“Estamos cerrando con un índice de arriba del 50 por ciento de la mano de obra campechana desempleada”, sostuvo el dirigente, quien estimó que son entre dos mil y tres mil obreros los que enfrentan actualmente esta situación.

Yucatán se ha convertido en el principal destino de los trabajadores, debido al crecimiento de la industria, el comercio y los servicios, así como a la construcción de hoteles, naves y parques industriales y fraccionamientos de vivienda.

Destacó que, además de existir

una mayor oferta laboral, en esa Entidad los trabajadores pueden acceder a mejores salarios y prestaciones, lo que representa un incentivo adicional para abandonar Campeche en busca de ingresos que permitan sostener a sus familias.

“Nos están dando la oportunidad y el salario es mucho mejor que aquí en Campeche”, afirmó.

La migración laboral también alcanza a Oaxaca y Chiapas, Entidades donde actualmente se desarrolla infraestructura y existe una mayor demanda de mano de obra. En estos destinos, agregó, los obreros campechanos igualmente encuentran mejores condiciones económicas.

El dirigente consideró que el desempleo no sólo afecta a quienes tradicionalmente se desempeñan en la construcción, sino que se refleja en otras actividades. Como ejemplo, mencionó que, en el Camino Real, entre Tenabo y Bécal, existe una creciente presencia de “mototaxis”, incluso conducidos por personas con formación profesional que han tenido que recurrir a esta actividad ante la falta de opciones.

La CTC demandó mayores inversiones en obra pública y privada para reactivar la economía estatal y generar empleos. Reconoció que actualmente se ejecutan diversos proyectos, particularmente en la capital, pero consideró que todavía son insuficientes para absorber a toda la mano de obra disponible.

Confió en que la liberación de nuevos proyectos y recursos permita mejorar el panorama, al tiempo que pidió a los empresarios locales contratar a trabajadores de los sindicatos campechanos para evitar que más obreros tengan que emigrar.