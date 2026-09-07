Taxista choca contra camioneta en el Centro de Campeche; una persona resulta lesionada

Daños materiales de regular cuantía y una persona lesionada fue el saldo de un hecho de tránsito ocurrido en las inmediaciones de la zona Centro y el barrio de Guadalupe, donde un taxista, al realizar una vuelta, terminó proyectándose contra una camioneta.

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El accidente ocurrió en el cruce de la calle 49 con 10, cuando el conductor del taxi realizó un giro al contar, presuntamente, con la preferencia de paso. Sin embargo, en ese momento circulaba una camioneta cuyo conductor no habría respetado el alto, provocándose el impacto.

Debido a la fuerza del choque, ambos conductores resultaron lesionados; no obstante, únicamente uno de ellos recibió atención por parte de paramédicos del sector salud, quienes determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

La zona fue acordonada y abanderada por agentes policiales, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.