Taxi se incrusta entre palmera y anuncio municipal en pleno Centro de Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial se registró durante las primeras horas de este lunes en pleno corazón del Centro de Ciudad del Carmen, luego de que el conductor de un taxi perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra la banqueta, una palmera y un anuncio propiedad del municipio.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 39, entre las calles 20 y 22, frente a una conocida tienda de productos básicos, en una zona considerada de alta afluencia vehicular y peatonal.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor, identificado como Manuel, se encontraba al volante de un automóvil Nissan Versa, habilitado como taxi, con los colores rojo y blanco, número económico 2851 y placas de circulación A-404-BEA del estado de Campeche.

Presuntamente, al reincorporarse desde la calle 22 hacia la calle 39, el ruletero perdió el control del volante, desviándose de su trayectoria y subiéndose a la banqueta. La unidad terminó impactándose contra una palmera y derribando un anuncio perteneciente a la comuna, quedando prácticamente incrustada entre ambos objetos.

El taxi estuvo además a escasos metros de terminar proyectado contra la fachada de una óptica ubicada en el sector, situación que pudo haber generado consecuencias mayores.

Afortunadamente, pese a tratarse de una de las zonas más transitadas del Centro de la ciudad, no se reportaron personas lesionadas. En el momento del accidente no había peatones pasando por el punto exacto donde terminó la unidad, por lo que únicamente se registraron daños materiales al taxi y a infraestructura propiedad del Ayuntamiento.

Tras el reporte, al sitio arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes realizaron el peritaje correspondiente y llevaron a cabo las diligencias necesarias para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Por su parte, el conductor del taxi, quien se encontraba visiblemente nervioso y desesperado tras lo ocurrido, activó el seguro de la unidad con la intención de llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados a la propiedad municipal y evitar posibles complicaciones legales.

Finalmente, las autoridades permanecieron en el lugar mientras se realizaban las gestiones correspondientes para el retiro de la unidad y la atención de los daños ocasionados por el percance.

JGH