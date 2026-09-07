Choque entre motocicletas deja un lesionado y daños materiales en Champotón

Un choque entre dos motocicletas dejó como saldo a un masculino lesionado y daños materiales por la colonia El Tajonal, en Champotón.

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Según los reportes, este hecho de tránsito ocurrió sobre la calle 39, entre 1 y 2 de la colonia antes mencionada.

Presuntamente, el conductor de la motocicleta Italika AT110 color negra fue quien chocó al de la Italika FT125, cuyo guiador terminó tendido sobre el pavimento.

Un grupo de personas acudieron a auxiliar a la persona lesionada, mientras que las partes involucradas dialogaban para llegar a un acuerdo.

Se espera el arribo de los elementos de la policía municipal y de los cuerpos de emergencia, respectivamente.

JGH