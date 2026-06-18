Hasta 12 horas sin luz y con postes de 50 años a punto de caer: El calvario dos barrios de Campeche

Habitantes de los barrios Santa Lucía y La Ermita denunciaron que desde hace varias semanas enfrentan constantes interrupciones en el servicio eléctrico, algunas de ellas de hasta 12 horas continuas, debido a fallas en transformadores y en la red de distribución sostenida por antiguos postes de madera.

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De acuerdo con los vecinos, la problemática persiste a pesar de que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó recientemente el cambio de un transformador ubicado en el cruce de las calles 104 y 16, en un intento por reducir los cortes de energía.

Sin embargo, las familias afectadas aseguran que los apagones continúan registrándose con frecuencia, generando afectaciones en viviendas y comercios de la zona.

A esta situación se suman las deficiencias detectadas en el barrio de La Ermita, particularmente en el cruce de las calles Cantera y 10, donde habitantes señalaron que la CFE tardó alrededor de quince días en atender el reporte para sustituir uno de los postes dañados.

"Hay postes de madera de más de cincuenta años, uno de los cuales está por caer. Hasta la fecha, autoridades de la CFE siguen ignorando nuestra petición de sustituirlos por postes nuevos de concreto", denunció Jorge Fuentes Palomo.

Denuncian abandono del alumbrado público

Los habitantes también manifestaron su inconformidad por la falta de alumbrado público en diversos puntos del sector, situación que, aseguran, no ha sido atendida por el Ayuntamiento de Campeche desde hace más de seis años.

"Semanas tardan los trabajadores de la CFE en atender los reportes, mientras que el gobierno municipal sigue ignorando la petición de instalar luminarias en la calle Cantera, que por las noches permanece muy oscura. Esto genera inseguridad, ya que personas realizan actos indebidos en la vía pública, mientras mujeres y jóvenes transitan con riesgo", señaló Manuel Ramayo, vecino de La Ermita.

Los colonos advirtieron que en esta zona existen al menos siete postes de madera en condiciones deterioradas que han permanecido durante décadas sin ser reemplazados, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades para atender el problema antes de que ocurra un accidente.

Además de las afectaciones por los apagones, los vecinos consideran que el deterioro de la infraestructura eléctrica y la falta de alumbrado público representan un riesgo permanente para la seguridad de quienes habitan y transitan por estos barrios tradicionales de la ciudad.

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JGH