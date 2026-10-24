Choque entre pochimóvil y taxi deja a una mujer lesionada en Ciudad del Carmen

Un percance vial entre un pochimóvil y un taxi se registró sobre la avenida 56, entre las calles 35 y 37, frente al Instituto del Carmen y en las inmediaciones de la iglesia de Fátima, en Ciudad del Carmen.

El accidente dejó daños materiales de consideración moderada y una mujer con golpes en la espalda, quien fue atendida por paramédicos en el lugar.

De acuerdo con los datos recabados, el conductor de un pochimóvil de la marca Atul, color rojo, presuntamente no guardó la distancia de seguridad correspondiente e impactó por alcance la parte trasera de un automóvil Nissan Versa, también de color rojo con blanco, utilizado como taxi de alquiler y con número económico 2018.

Tras la colisión, una mujer que viajaba como pasajera en la unidad de transporte público presentó molestias y golpes en la espalda, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos del grupo ACSES, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios y valorar su estado de salud.

Afortunadamente, las lesiones no fueron consideradas de gravedad y la mujer no requirió traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras los involucrados atendían la situación derivada del accidente.

Ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de resolver los daños ocasionados a sus respectivas unidades.

Un pochimóvil y un taxi chocaron sobre la avenida 56, frente al Instituto del Carmen, en Ciudad del Carmen; una pasajera resultó lesionada.

Finalmente, mediante la intervención de sus aseguradoras, lograron llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones materiales, por lo que se retiraron del lugar antes de la llegada de los elementos de la Policía de Tránsito.

El incidente no pasó a mayores; sin embargo, volvió a poner de manifiesto la importancia de mantener una distancia adecuada entre vehículos para evitar choques por alcance, especialmente en las vialidades con circulación constante de unidades de transporte público.