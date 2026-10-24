Asaltan con cuchillo un negocio en la colonia Pacto Obrero de Chetumal

Un hombre armado con un cuchillo irrumpió la noche de este sábado en un establecimiento comercial de la colonia Pacto Obrero, en Chetumal, y despojó de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar, antes de darse a la fuga. El hecho dejó a varios presentes con crisis nerviosa.

El asalto ocurrió en el negocio denominado “Lookieroo”, ubicado en la calle 9 con Ernesto Villanueva. Según los primeros reportes, el sujeto ingresó al local, amagó a los presentes con el arma blanca y exigió que le entregaran sus objetos personales. Una vez que los obtuvo, escapó del sitio.

Tras el hecho, se pidió ayuda al número de emergencias 9-1-1, desde donde se solicitó la presencia de las autoridades y de una unidad médica, debido a que había personas en estado de crisis. Al lugar llegaron paramédicos de Emergencias Médicas del Sur (EMS), quienes valoraron a quienes se encontraban dentro del local y presentaban crisis nerviosa.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC) implementaron un operativo de búsqueda para dar con el responsable, quien, de acuerdo con los reportes, actuó con violencia y portaba un cuchillo.

Los recorridos por la zona no arrojaron resultados y hasta el momento no hay detenidos. Personal de la Fiscalía de Calderitas acudió al establecimiento para recabar indicios que permitan iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades exhortaron a la parte afectada a presentarse ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para interponer su querella formal, trámite necesario para dar seguimiento legal al caso.