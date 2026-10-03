Taxi y camioneta colisionan durante maniobra de reversa en la colonia Morelos

Daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación dejó un percance vial registrado sobre la avenida 56, en el cruce con la calle 53-A de la colonia Morelos, donde se vieron involucrados un taxi y una camioneta particular.

De acuerdo con testigos, el conductor de un Nissan Versa blanco con rojo, habilitado como taxi y marcado con el número económico 2776, circulaba sobre la avenida 56 con preferencia de paso y dirección hacia la colonia Caleta. Al llegar al cruce con la calle 53-A, la conductora de una Suzuki Vitara color crema, con placas DGG-707-C del estado de Campeche, habría realizado una maniobra de vuelta en U hacia la izquierda y posteriormente intentado desplazarse de reversa. Fue durante esta maniobra cuando la camioneta terminó siendo impactada por el taxi, provocando daños materiales en ambas unidades. El percance generó además complicaciones momentáneas para la circulación vehicular en este punto de la ciudad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de los involucrados a un hospital. Al lugar acudieron ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes realizaron la valoración de los daños y llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad en el accidente. Finalmente, tras dialogar entre las partes y con la intervención de las aseguradoras, los conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades correspondientes.