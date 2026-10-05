Resguardan 161 huevos de tortuga marina tras desove en Playa Norte de Ciudad del Carmen

Una tortuga marina de gran tamaño fue localizada mientras realizaba el desove a la orilla de Playa Norte, cerca de la glorieta del Galeón, en Ciudad del Carmen, lo que movilizó a autoridades municipales y personal de Protección Civil para resguardar el área y evitar que el proceso fuera interrumpido.

Noticia Destacada Palabras campechanas que todavía usamos: el maya sigue vivo en nuestra forma de hablar

El reporte se recibió durante la noche, luego de que se observara al ejemplar sobre la arena, prácticamente a unos metros del malecón costero. Al arribar, las autoridades confirmaron que se trataba de una tortuga marina que se encontraba en pleno proceso de anidación.

Ante esta situación, se procedió a acordonar y asegurar la zona, mientras se esperaba la llegada de personal especializado para llevar a cabo el manejo de los huevos conforme a los protocolos de protección de especies quelonias.

Minutos después arribó personal del Grupo Quelonio, encargado de participar en las labores de conservación y protección de tortugas marinas. Los especialistas realizaron el procedimiento correspondiente y localizaron un total de 161 huevos, depositados dentro de un hueco excavado por el propio ejemplar en la arena.

Debido a las condiciones del sitio y con el objetivo de evitar que los huevos fueran afectados por el tránsito de personas, depredadores u otros factores, fueron retirados cuidadosamente y trasladados al campamento de incubación ubicado en Playa Norte, donde permanecerán bajo vigilancia y condiciones controladas hasta completar su desarrollo.

Una vez concluidas las labores de rescate y aseguramiento, las autoridades tomaron los datos correspondientes y se retiraron del lugar, dejando el área bajo las medidas de protección necesarias.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y visitantes para no acercarse, molestar, tocar o manipular a las tortugas marinas durante el desove, así como evitar intervenir directamente en los nidos o tomar los huevos.

En caso de detectar una tortuga desovando o un nido en la playa, se recomienda mantener una distancia prudente, no utilizar luces ni generar ruido excesivo y dar aviso inmediatamente a las autoridades correspondientes o a personal especializado, permitiendo que sean ellos quienes realicen cualquier intervención necesaria.

La protección de estos ejemplares durante la temporada de anidación resulta fundamental para favorecer la conservación de las especies marinas y garantizar que los huevos permanezcan bajo condiciones adecuadas hasta su eclosión.

JGH