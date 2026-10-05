Síguenos

Última hora

Campeche

Presunta amenaza con arma de fuego provoca movilización policial en Soriana de Ciudad del Carmen

Campeche / Sucesos

Tragedia en Champotón: Embarazada de ocho meses pierde la vida en aparatosa volcadura

Una mujer con ocho meses de embarazo perdió la vida tras una volcadura en la carretera estatal Haltunchén, Sihochac, en Champotón; su madre y hermano resultaron heridos.

Por Jorge May

5 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Una mujer de ocho meses de embarazo perdió la vida en una volcadura en Champotón.
Una mujer de ocho meses de embarazo perdió la vida en una volcadura en Champotón. / Jorge May

Una mujer identificada como N.P. A., de ocho meses de embarazo, perdió la vida tras la volcadura registrada este lunes por la carretera estatal Haltunchén, Sihochac, en el municipio de Champotón.

Maleza y basura convierten lote baldío de Champotón en foco de preocupación

Noticia Destacada

Champotoneros alertan por inseguridad en lote baldío de El Tajonal

De acuerdo con la información, al interior del vehículo siniestrado viajaba la madre de la mujer fallecida, M. A., quien fue reportada delicada de salud. Asimismo, M. A., hermano de la víctima, quien conducía la unidad, fue reportado con estado de salud estable.

Al lugar llegaron los elementos de la Policía Municipal, PM, y personal de Protección Civil, así como de la Cruz Roja Hechos Champotón, quienes confirmaron el lamentable deceso.

El hermano de la víctima conducía la unidad al momento del accidente.
El hermano de la víctima conducía la unidad al momento del accidente.

La zona fue asegurada, mientras que personal del Servicio Médico Forense, SEMEFO, procedió al levantamiento del cuerpo.

Se dirigen a Sihochac, de donde es originaria esta familia.

Te puede interesar