Tragedia en Champotón: Embarazada de ocho meses pierde la vida en aparatosa volcadura

Una mujer identificada como N.P. A., de ocho meses de embarazo, perdió la vida tras la volcadura registrada este lunes por la carretera estatal Haltunchén, Sihochac, en el municipio de Champotón.

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De acuerdo con la información, al interior del vehículo siniestrado viajaba la madre de la mujer fallecida, M. A., quien fue reportada delicada de salud. Asimismo, M. A., hermano de la víctima, quien conducía la unidad, fue reportado con estado de salud estable.

Al lugar llegaron los elementos de la Policía Municipal, PM, y personal de Protección Civil, así como de la Cruz Roja Hechos Champotón, quienes confirmaron el lamentable deceso.

El hermano de la víctima conducía la unidad al momento del accidente.

La zona fue asegurada, mientras que personal del Servicio Médico Forense, SEMEFO, procedió al levantamiento del cuerpo.

Se dirigen a Sihochac, de donde es originaria esta familia.