Se dispara precio del huevo en los Chenes por casos de gripe aviar en Yucatán

En lo que va de esta semana, el precio del huevo ha aumentado en par de ocasiones y subió 15 pesos más el costo de la reja en las tiendas distribuidoras de la cabecera municipal, pasando de 60 a 75 pesos, y encargados de tiendas señalan que ya fueron notificados que este sábado tendrá otro aumento, aunque desconocen de cuánto será.

Este jueves, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó un brote de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja comercial de producción de huevo ubicada Umán Yucatán que albergaba a 225 mil 860 aves.

Sin embargo, mientras se confirmaba esa noticia tras los estudios realizados en esa granja, el lunes 2 de noviembre por la mañana el precio de la reja de huevo subió cinco pesos, y llegó a 65 pesos su costo, sin embargo, ese mismo día su costo aumentó otros 10 pesos para llegar a 75 pesos la reja.

Encargada de una tienda distribuidora de huevos ubicada en la calle 15 entre 20 y 22 de la colonia Barrio Norte, informó que en tan solo un día el precio de la reja de huevo subió 15 pesos, luego de su proveedor les avisó desde el domingo 1 de noviembre de que habría un ligero aumento.

Tras indicar que en lo que va de la semana la venta de huevo ha disminuido en un 20 por ciento, la encargada de esa tienda señaló que ya fueron notificados de que este sábado ese producto tendrá otro aumento, pero no saben de cuánto sería y por cuento tiempo, porque podría pasar lo mismo que el lunes que subió dos veces en un mismo día su precio.

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“Ya tenemos conocimiento de lo que está pasando en Umán Yucatán, nuestro producto viene de Mérida Yucatán y nuestros proveedores nos han dicho el huevo que están distribuyendo es ajeno al tema de la gripe aviar, y eso nos han dicho que lo informemos a nuestros clientes”, expresó la dependiente de la tienda.

Asimismo, el precio por pieza está en tres pesos, y la reja cuesta 75 pesos. De igual manera, en una tienda distribuidora ubicada frente al mercado municipal también tiene el precio de la reja de huevo en 75 pesos, y su encargada informó que aumentó 15 pesos la semana pasada, y dejó entrever que podría haber otro aumento este fin de semana, y en ese lugar el costo de pieza está en 2.50 pesos.

Por otro lado, luego de que la Sader confirmó el brote de la influenza aviar en el vecino estado de Yucatán, la alerta de salud se activó luego de que el médico responsable reportara la muerte inusual de 862 gallinas y, en menos de 24 horas, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia del virus mediante pruebas de laboratorio en Mérida.

Ante el contagio, especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA-Senasica) establecieron un perímetro de riesgo de 10 kilómetros y ordenaron la cuarentena definitiva, el sacrificio de todas las aves, la destrucción de materiales contaminados y la desinfección de las instalaciones.

Las autoridades señalaron que la granja representa apenas el 0.09% del inventario avícola nacional, por lo que descartaron afectaciones al abasto de huevo y aseguraron que el consumo de productos avícolas no representa un riesgo para la salud.