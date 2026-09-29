Pavimento mojado ocasiona accidente: motociclista derrapa y termina hospitalizada

Una mujer resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital luego de derrapar mientras circulaba a bordo de una motocicleta por calles de la colonia Morelos, presuntamente debido a las condiciones de pavimento mojado.

El accidente ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle 53, en los límites de la colonia Morelos y frente al establecimiento Ceramat. De acuerdo con la información recabada en el lugar, la motociclista se dirigía hacia su domicilio cuando, al pasar por un tramo de la vialidad que se encontraba mojado, los neumáticos de la unidad perdieron adherencia.

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La mujer perdió el control de la motocicleta y terminó cayendo sobre el pavimento, dando varias volteretas antes de quedar tendida sobre la vialidad.

Ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones se acercaron para auxiliarla; sin embargo, debido a los fuertes golpes que presentaba y a una posible lesión en las piernas, evitaron moverla y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración prehospitalaria y posteriormente determinaron que era necesario trasladarla a un hospital para recibir atención médica especializada.

La mujer fue acompañada durante el traslado por otra persona del sexo femenino, quien manifestó ser familiar de la lesionada. Posteriormente, también arribó su pareja, quien se hizo cargo de recoger sus pertenencias y de asegurar la motocicleta.

La unidad fue trasladada y quedó resguardada en el estacionamiento de un negocio cercano, mientras se atendía la situación.

En el percance no estuvo involucrado ningún otro vehículo, por lo que todo apunta a que la motociclista perdió el control de manera repentina al circular sobre el pavimento mojado